ВВП у першому кварталі скоротиться на 3% - прогноз Мінекономіки

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час Ukrainian Investment Roadshow, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На нашу економіку, як і на світову економіку, дуже вплинув COVID-19, і це спричинило зниження економічної активності бізнесу, виробництва. Вся світова економіка показала зниження ВВП <...> Вочевидь ВВП може впасти на 3% у першому кварталі наступного року. Але з квітня очікуємо відновлення зростання ВВП”, - сказав Петрашко.

Він нагадав, що Мінекономіки заклало у макропрогнозі на 2021 рік зростання ВВП на рівні 4,6%.

“Вочевидь пандемія не завершиться у цьому році, як ми очікували, і це вплине на ситуацію. У другій половині року економіка вийде у позитивний тренд і зростання становитиме 4,6%”, - наголосив міністр.

Уряд продовжує роботу, щоб пом’якшити вплив пандемії COVID-19 на економіку, заявив міністр.

“У першу чергу - це доступ до фінансування, це програма (доступних кредитів - ред.) "5-7-9%". Вона була розширена і впроваджена, це дозволяє бізнесу звернутися за субсидіями до уряду. Понад 15 млрд грн — обсяг цієї програми”, - сказав урядовець.

Петрашко підкреслив, що уряд планує продовжувати цю програму і у наступному році, а також розширити коло отримувачів допомоги відповідно до нових правил.

Крім того, за його словами, уряду вдалося зберегти понад 400 тис. робочих місць завдяки програмі підтримки по частковому безробіттю.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів заявляла, що падіння економіки в Україні за підсумками 2020 року не має перевищити позначку в 5%.

Водночас Світовий банк прогнозує, що падіння економіки України на кінець року становитиме 5,5%. А за прогнозами Міжнародного валютного фонду, ВВП України у поточному році скоротиться на 7,2%.