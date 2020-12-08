Київська митниця цьогоріч перерахувала до бюджету 102 мільярди

Київською митницею Держмитслужби із початку 2020 року адміністровано до державного бюджету 102,48 мільярдів гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської митниці у Фейсбук.

«Тож, попри карантин і загальне падіння економіки, завдяки суб’єктам господарювання, як великим так малим, у складі першокласного колективу митників-профі, IT-шників, юристів, бухгалтерів, кадровиків та за гарного менеджменту керівництва, з початку року Київською митницею Держмитслужби адміністровано 102,48 мільярдів гривень. Оформлено понад 1 мільйон митних декларацій. Пропущено: майже 12 мільйонів тонн вантажів, понад 40 тисяч повітряних суден, майже 228 тисяч пасажирських та вантажних вагонів, понад 157 тисяч автомобілів», - йдеться в повідомлення.

За результатами митного аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств митницею донараховано до сплати 65,4 млн грн.

Виявлено 1835 фактів вчинення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності порушень митних правил. Загальна вартість предметів правопорушень склала 657,58 млн грн.

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До правоохоронних органів Київською митницею Держмитслужби направлено 229 повідомлень про кримінальні правопорушення.

8 грудня 2019 року почала повноцінну роботу новостворена Київська митниця Держмитслужби, до зони діяльності якої увійшли місто Київ та три області – Київська, Житомирська та Черкаська.