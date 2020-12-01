У листопаді Митниця перевиконала план

У листопаді Державна митна служба виконала план на 102%, перерахувавши до бюджету 35,86 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що за минулий місяць до держбюджету було перераховано 35,86 млрд грн при запланованих 35,15 млрд грн. Таким чином Держмитслужба перевиконала план на 711 млн грн та перерахувала: до загального фонду – 29,79 млрд грн і до спеціального фонду – 6,08 млрд грн.

Порівняно з тим же місяцем минулого року, надходження митних платежів за листопад збільшились на 5,53 млрд грн, або на 18,2%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 листопада Державна податкова служба вже виконала річні індикативні показники за доходами загального фонду державного бюджету. При річному розписі 458,3 млрд грн по платежах, закріплених за ДПС, до загального фонду держбюджету на цю дату надійшло 462,9 млрд грн.