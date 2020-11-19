Новий очільник митниці має завершити реформу служби - Мінфін

Новий голова Державної митної служби України Павло Рябікін має продовжити та довести до кінця реформу митниці.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук в інтерв'ю виданню «Кореспондент», повідомляє пресслужба міністерства у Фейсбуці.

Заступник міністра зазначив, що у Мінфіні спостерігають за цим питанням, координують митницю.

«Часу достатньо. Створити єдину юрособу – це просто. Провести тестування й перевести людей – це більш складний процес. Але разом ми впораємось. 1 січня 2021 року Митниця вже має повнофункціонально працювати як єдина юрособа», - наголосив Драганчук.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України на засіданні 18 листопада призначив Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби України. Рябікін обіймав посаду генерального директора аеропорту «Бориспіль» з 23 березня 2017 року. До цього працював заступником міністра транспорту і зв'язку, був послом України в Данії, заступником голови КМДА, а також народним депутатом 3, 4 та 7 скликань.