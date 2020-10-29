Мінфін очікує швидких результатів від нового керівника митниці

Міністерство фінансів очікує від новопризначеного голови митниці - виконання доходів бюджету та продовження реформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

«Очікую від нового керівника митниці швидких результатів у двох напрямках: виконання доходів бюджету, що дозволить забезпечити фінансову стабільність і підтримати економіку країни та продовження трансформації митниці у сучасну, прозору, ефективну сервісну службу європейського зразка», - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Він зазначив, що уряд погодив призначення на вакантну посаду голови Держмитслужби Павла Рябікіна. Наразі, відповідно до всіх процедур, він проходить спецперевірку. За її результатами буде прийнято відповідне рішення про призначення.

«Наголошую: на період дії карантину шляхом укладання строкового контракту про проходження держслужби», - зазначив Марченко.

За його словами, завдання нового керівника – продемонструвати результати у найстисліші терміни, з урахуванням того, що всі процеси вже запущені – насамперед трансформація митниці в єдину юрособу та атестація митників.

«Митниця потребує впорядкування і впевненого управління. Новообраний керівник має достатній досвід на попередніх державних посадах для забезпечення успішної трансформації», - зазначив Марченко.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня, Кабінет Міністрів України призначив очільника Державної митної служби. Ним став генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін.