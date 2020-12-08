В Укрзалізниці заговорили про прискорення процесу реформ

Реформування залізничної галузі України має бути прискорене та виконане з урахуванням національного законодавства та європейських стандартів.

Як передає Укрінформ, це заявив член правління АТ «Укрзалізниця» Франтішек Буреш, повідомляє пресслужба компанії.

За словами Буреша, європейські стандарти вимагають, щоби на залізничному ринку існувала незалежна інфраструктурна вертикаль під державним контролем, на якій завдяки прозорим тарифам мають працювати перевізники будь-якої форми власності. Такі правила, на думку члена правління Укрзалізниці, дозволять поліпшити й демонополізувати ринок, що, зі свого боку, дозволить розвиватись приватним перевізникам та економіці країни.

Буреш зазначив, що залізничні перевезення в Україні мають бути повністю лібералізовані. Цьому може посприяти ухвалення у новій редакції закону «Про залізничний транспорт».

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Як повідомлялося, раніше голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак заявляв, що до кінця наступного року Укрзалізниця планує завершити перепідпорядкування структурних підрозділів та виділити чотири вертикалі майбутнього холдингу: вантажну, пасажирську, виробничу та інфраструктурну.