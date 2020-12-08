До бюджету надійшло на 14,1% більше акцизного податку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Зазначається, що фактичні надходження акцизного податку до загального фонду Державного бюджету за вказаний період перевищили очікувані на 5,7 %.
За листопад 2020 року до загального фонду Державного бюджету України зібрано майже 5,7 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів, це на 7% більше очікуваних надходжень, та на 37,4% більше, ніж за листопад минулого року.
До спеціального фонду Державного бюджету України у січні-листопаді 2020 року надійшло 10,9 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, на 42,9 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року. У листопаді до спеціального фонду Державного бюджету України надійшло 1,2 млрд грн акцизного податку. Порівняно з листопадом минулого року надходження зросли на 57,8%.