Уряд опрацює варіанти перерозподілу акцизу на пальне у місцевих бюджетах

Кабінет міністрів спільно з парламентом шукатиме варіанти для оптимального перерозподілу акцизу на пальне у місцевих бюджетах.

Про це під час години запитань до уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми спільно з Мінфіном опрацюємо варіанти і можливості для перерозподілу акцизного податку... У бюджеті наступного року треба знайти правильне компромісне рішення. І ми будемо його шукати до другого читання», - сказав Шмигаль.

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Як повідомлялося, наразі до місцевих бюджетів зараховується акцизний податок з палива у розмірі 13,44 відcотка від ставки акцизу на певний вид пального. У другому півріччі 2020 року до місцевих бюджетів спрямують близько 4 млрд грн акцизного податку з пального.