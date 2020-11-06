Укроборонпром перейшов на нові схеми закупівель пального

Укроборонпром уклав першу рамкову угоду на Prozorro загальною вартістю близько 2,5 млн грн із постачальниками бензину та дизпалива.

Як передає Укрінформ із посиланням на повідомлення Укроборонпрому, відтепер концерн зможе купувати пальне для своїх потреб у рекордні строки та без оголошення окремих тендерів.

Концерн уклав рамкову угоду із 5-ма АЗС, які конкуруватимуть між собою за право продати своє пальне під час спрощеного відбору: хто запропонує найнижчу ціну – того й контракт.

Загалом Укроборонпром має потребу в 75 000 літрах бензину та 14 500 літрах дизпалива до кінця 2021 року. Оскільки вартість пального на ринку весь час змінюється, вигідно закупити його на квартал чи навіть на рік вперед практично неможливо. Рамкова угода дозволила концерну зафіксувати граничну ціну бензину та дизпалива за 1 літр, а також скоротити час на його доставку до кількох днів.

«Попри те, що Закон України «Про публічні закупівлі” відводить 45 календарних днів на підписання рамкової угоди із переможцями відповідного тендеру, Укроборонпром впорався за 4 години. З початком карантину ми майже повністю відмовилися від паперових договорів – та пейшли на електронні. Таким чином, навіть підписання угоди одразу з 5-ма сторонами у нас зайняло всього 4 години. Сам формат рамкових угод дозволяє нам задовольнити потребу Концерну у пальному у максимально короткі строки та на максимально прозорих умовах. Усе через систему Prozorro», – резюмувала директор із закупівель ДК «Укроборонпром» Надія Бігун.

Як повідомлялось, за 10 місяців цього року підприємства Укроборонпрому зекономили завдяки переходу на систему Prozorro майже 550 млн грн. Концерн оголосив та провів понад 18 тис. тендерів загальною вартістю у понад 6 млрд гривень. Найбільше підприємства Укроборонпрому закуповували електроенергію та газ, виробниче устаткування та складові до нього, мастильну оливу та охолоджуючі рідини, запасні частини.