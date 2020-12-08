Динаміка польотів у листопаді залишалася низькою — Украерорух

Динаміка польотів в українському небі залишається низькою - у листопаді виконано на 56,7% авіарейсів менше порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Украероруху.

«Загальна кількість виконаних у листопаді 2020 року польотів, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням, становить 9 910 рейсів – це на 56,7 % менше порівняно з обсягом польотів у листопаді минулого року», - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що за типами польотів авіатрафік у листопаді розподіляється так: внутрішні рейси – 1 1909 (-15,6% порівняно з листопадом 2019 року), міжнародні рейси – 4 563 (-62%) і транзитні рейси – 3 438 (-60%). Українські авіакомпанії виконали 3 578 рейсів (на 53,4% менше, ніж у листопаді минулого року), іноземні авіакомпанії – 6 332 рейси (-58,3%).

Зазначається, що динаміка кількості польотів у повітряному просторі України у 2020 році така: червень – 4 584 рейси, липень – 12 195 рейсів, серпень – 16 690 рейсів, вересень – 14 959 рейсів, жовтень – 13 041 рейс.

Водночас в Украерорусі наголосили, що ситуація із трафіком в небі може почати змінюватися вже найближчим часом. «Наступний рік в авіаційному сегменті бачиться через призму сертифікованої вакцини, нових правил перевезень для пасажирів і нової економічної реальності для авіакомпаній. Відродження галузі залежатиме від макроекономічних чинників з поправками на авіаційні вузькопрофільні особливості. За позитивного збігу обставин відновлення авіаринку може статися набагато раніше прогнозів. Особливо це стосується України», - сказав керівник Украероруху Андрій Ярмак.

Як зазначається, у Євроконтролі розробили три сценарії відновлення галузі залежно від швидкості початку застосування вакцини. Зокрема, оптимістичний передбачає, що вакцина від коронавірусу вводиться в найближчому майбутньому і вже влітку 2021-го стає широкодоступною для пасажирів. За таким сценарієм авіаційний трафік повернеться до рівня 2019-го за 5 років — в 2024 році.

Згідно зі сценарієм реалістичним, вакцину введуть для пасажирів до літа 2022 року. У цьому разі відновлення галузі затягнеться до 2026 року.

Натомість песимістичний сценарій передбачає: якщо вакцина виявиться неефективною, то на відновлення трафіку до рівня 2019 року піде наступне десятиліття.

"Беззаперечним залишатиметься і факт того, що всім пасажирам доведеться прийняти нові правила подорожей, а учасникам авіаційного ринку — перебудовувати свій бізнес відповідно до нових економічних реалій", - наголосили в Украерорусі.