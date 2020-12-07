Ціна українських равликів за рік знизилася вдвічі – власник найбільшої ферми

Ціна українських равликів у 2020 році знизилася вдвічі, а об’єм експортованої продукції зменшився в рази.

Про це сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу власник найбільшої в Україні равликової ферми, директор компанії «Укрравлик» Валерій Ігнатов.

«Через пандемію коронавірусу та пов’язані з нею обмеження, карантинні заходи експортне падіння у всіх виробників дуже значне. У порівнянні з 2018-2019 роками – в рази. А ціна за кілограм равликів знизилася практично вдвічі. В Україні ж культури споживання равликів як такої немає», - сказав Ігнатов.

Він додав, що наразі пропозиція значно перевищує попит, конкуренцію українському равлику складає як вироблена у Європі продукція, так і равлики з африканського континенту.

«Ми планували цього року ще розширитися, але тепер це відкладено на невизначений термін», - зазначив Ігнатов.

ТОВ «Укрравлик» - найбільша равликова ферма України і одна з найбільших у Європі, знаходиться в с. Циркуни під Харковом. Площа господарства складає 30 гектарів, на яких можуть зростати 150 млн молюсків. З площі можна зібрати до 700 тонн продукції. На фермі вирощують середземноморських равликів сортів Maxima та Muller. Найбільше їх експортують до Франції та Іспанії.

В теплу пору року на фермі проводяться екскурсійні тури. Також власники записують навчальні відео для фермерів-початківців.

Наприкінці листопада підприємство внесли в реєстр рекордів України – як найбільшу равликову ферму країни.