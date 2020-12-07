Обіг ресторанів ще не повернувся до докарантинного рівня - Опендатабот

За тиждень, що минув після скасування карантину вихідного дня, обіг закладів громадського харчування поки не повернувся до докарантинних показників.

Про це Укрінформу повідомили в сервісі моніторингу відкритих реєстраційних даних Опендатабот.

"Зараз обіги ресторанів складають лише 93% від тих, що були до введення карантину вихідного дня", - зазначили в Опендатабот за підсумками моніторингу сервісу з автоматизації ресторанів Poster.

Водночас, під час карантину вихідного дня кафе та ресторани втратили до 11% від тижневого обігу.

"Якщо ж рахувати обіг виключно за вихідні, то ресторани втрачали до 27%", - розповіли в Опендатабот.

Як повідомляв Укрінформ, уряд запровадив карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада 2020 року, скасував - 2 грудня.

Президент Володимир Зеленський 26 листопада зареєстрував у парламенті два законопроєкти - №4430 та №4429, спрямовані на підтримку підприємців під час карантину.

Верховна Рада схвалила заходи підтримки бізнесу 4 грудня. Зокрема, депутати списали податковий борг у розмірі до 3 060 грн, не погашений станом на 1 листопада 2002 року. Також у разі запровадження жорсткішого карантину на строк до одного року відтермінують сплату податкових боргів громадян та самозайнятих осіб на суму до 6 800 грн, які виникли до 1 грудня 2020 року.

У разі жорсткого карантину будуть діяти декілька програм підтримки. Серед них - одноразова матеріальна допомога застрахованим особам у розмірі 8 тис. грн. Допомога може надаватися найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок посилення карантинних обмежень, та фізичним особам - підприємцям, які втратили частину доходу через заборону на повноцінне функціонування.

Також передбачено одноразову матеріальну допомогу юридичним особам з метою збереження робочих місць.

Крім того, запроваджується одноразова компенсація витрат юридичних осіб на сплату єдиного соціального внеску, якщо їхня діяльність буде призупинена внаслідок посилення карантинних заходів.