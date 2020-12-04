У Мінекономіки обіцяють спрощений доступ до програм підтримки бізнесу на час карантину

Доступ до програм підтримки бізнесу на час карантинних обмежень буде максимально спрощеним.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба міністерства.

«Представлені та схвалені (Верховною Радою 4 грудня - ред.) програми підтримки - це ті інструменти, якими люди та бізнес зможуть скористатися у разі запровадження жорстких карантинних обмежень. Доступ до цих програм буде максимально спрощеним”, - сказав Петрашко.

Як зазначається, у разі запровадження жорсткого карантину будуть діяти декілька програм підтримки. Серед них - одноразова матеріальна допомога застрахованим особам у розмірі 8 тис. грн. Допомога може надаватися найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок посилення карантинних обмежень, та фізичним особам - підприємцям, які втратили частину доходу через заборону на повноцінне функціонування.

Також, передбачено одноразову матеріальну допомогу юридичним особам з метою збереження робочих місць. Наприклад, якщо підприємець - юридична особа вимушено скорочує тривалість робочого часу працівника через посилений карантин, він зможе отримати одноразову допомогу на одного такого працівника до 8 тис. грн.

Запроваджується одноразова компенсація витрат юридичних осіб на сплату єдиного соціального внеску. Відповідна допомога надається тим бізнесам, чия діяльність буде призупинена внаслідок посилення карантинних заходів. Сума одноразової компенсації буде розраховуватися як середнє значення сум ЄСВ, сплачених за десять місяців.

Також передбачено запровадження податкових канікул для 200 тис. ФОПів першої групи, що звільняє їх від нарахування та сплати єдиного податку та ЄСВ з грудня 2020 року до травня 2021 року.

Заплановано списання податкового боргу платникам податків у разі, якщо сукупний борг за всіма податками й зборами не перевищує 3 060 грн і він непогашений станом на 1 листопада 2020 року.

Діятиме і відтермінування на строк до одного року сплати податкових боргів громадян та самозайнятих осіб на суму до 6 800 грн, які виникли до 1 грудня 2020 року.

Плануєтсья списання пені та штрафних санкцій із податкових боргів, якщо вони будуть погашені протягом шести місяців після набуття чинності цього документу.

Буде збільшено втричі (з 1 020 грн до 3 060 грн) поріг податкового боргу, щодо якого податкова не вчинятиме заходів стягнення.

Запроваджується звільнення від оподаткування матеріальної допомоги, яку громадяни та бізнес отримуватимуть від держави у зв'язку з посиленим карантином, — матеріальна допомога не буде оподатковуватися ПДФО та податком на прибуток.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на засіданні 4 грудня ухвалила ухвалила низку президентських законопроєктів, спрямованих на підтримку бізнесу під час карантинних обмежень.