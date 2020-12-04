Мінрегіон планує створення з Австрією регіонального освітнього аграрного комплексу

Міністерство розвитку громад та територій розглядає можливість створення спільно з Австрією регіонального освітнього аграрного комплексу в Україні.

Про це міністр Олексій Чернишов заявив під час онлайн-зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні Гернотом Пфандлером, торговим радником Посольства Австрії в Україні Ґабріелою Газельсберґер та представниками Австрійського агрокультурного кластеру, повідомляє Укрінформ із посилання на сайт відомства.

«Україна має потужний аграрний потенціал і на сьогодні є одним з провідних виробників продовольства у світі, постійно нарощує експорт продовольства та сільськогосподарської сировини. Використання досвіду та напрацювань Австрії у сфері агропромисловості та фахового навчання сприятимуть розвитку сфери і регіонів загалом. Вважаю, що успішні проєкти, реалізовані у Австрії, стануть прототипом рішень для наших підприємств», – сказав Чернишов.

За його словами, відомство має намір спільно з Австрією створити зразковий навчально-виробничий центр, прототипом якого буде сільськогосподарський технікум з виробничими потужностями Phyra, який працює в Австрії. Нині необхідно обрати регіони, де проєкт буде реалізовано в межах співпраці з Австрійським агрокультурним кластером.

Втілення у життя проєкту передбачає створення практично-орієнтованого навчального виробництва. Ідея полягає у створенні ферми великої рогатої худоби, де поєднується фахове навчання та отримання прибутку як повноцінного комерційного підприємства.

Мінрегіон вже опрацьовує пропозиції та досвід Австрії. Інформацію направили в регіони. Певні області вже надали пропозиції. А у Житомирській області найближчим часом запланована зустріч з представниками австрійської сторони для більш детального обговорення стану та перспектив реалізації проєкту SMART FARM.