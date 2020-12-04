Наслідки аварії на ЧАЕС: донори Рахунку ядерної безпеки продовжать співпрацю з Україною

Учасники Асамблеї донорів Рахунку ядерної безпеки підтримують продовження міжнародного співробітництва з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Державного агентства з управління зоною відчуження.

Зазначається, що на онлайн-засіданні Асамблеї представники Європейського банку реконструкції та розвитку та української делегації поінформували країни-донори Рахунку ядерної безпеки про стан реалізації міжнародних проєктів на промисловому майданчику ЧАЕС (Сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2) та заводу з переробки рідких радіоактивних відходів).

«Асамблея донорів Рахунку ядерної безпеки відзначила прогрес реалізації проєктів на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС», - ідеться в повдіомленні

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський зауважив, що Україна зацікавлена в успішній реалізації проєкту СВЯП-2, завершенні «гарячих» випробувань у визначені строки і докладає для цього максимум зусиль. Ввведення в експлуатацію цього об’єкта дає змогу розпочати перевезення відпрацьованого ядерного палива зі СВЯП-1 до СВЯП-2 та забезпечити його довготривале та безпечне зберігання.

Також донорів було поінформовано про успішну експлуатацію заводу з переробки рідких радіоактивних відходів, також побудованого за рахунок донорів Рахунку ядерної безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, «гарячі» випробування Сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2) на Чоронобильській АЕС планується завершити до середини грудня.