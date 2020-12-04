Україна цьогоріч збільшила транспортування газу з Європи на 11%

ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) за січень-листопад 2020 року протранспортувало 15,6 млрд кубометрів газу з Європи в Україну, що на 11% (1,6 млрд кубометрів) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

За 11 місяців 2020 року обсяги транспортування газу з Європи до України склали 15,6 млрд куб. м. Це на 11% (1,6 млрд куб. м) більше за аналогічний показник минулого року та на 34% перевищує середню позначку (11,7 млрд куб. м) відповідних періодів у 2016-2019 роках.

Всього за січень-листопад імпорт із Словаччини досягнув майже 10,2 млрд кубометрів (+12% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – майже 3,9 млрд кубометрів (+10%), із Польщі – майже 1,6 млрд кубометрів (+12%).

Зокрема, віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний на початку цього року, імпортовано 45% або 7,1 млрд кубометрів: зі Словаччини – 3,1 млрд кубометрів, з Угорщини – 2,9 млрд кубометрів, з Польщі – 1,1 млрд кубометрів.

Із початку року в підземні сховища для зберігання в режимі «митний склад» було направлено 10,1 млрд кубометрів імпортованих обсягів. Із них 60% (або 6,1 млрд кубометрів) надійшли в режимі «shorthaul – митний склад» і 40% (4,0 млрд кубометрів) в режимі «кордон – митний склад». У листопаді розпочалася фаза активного відбору газу з митного складу та його подальшого транспортування до країн ЄС.

"У жовтні-листопаді фіксуємо значне скорочення обсягів транспортування газу з Європи до України та одночасно збільшення ре-експорту з українських ПСГ в Європу. Така ситуація є цілком очікуваною та характерною для цього періоду. Адже розпочався осінньо-зимовий сезон, і трейдери, які закачували газ з літа, почали відбирати його з українських ПСГ для постачання на європейські ринки . Така тенденція збережеться до квітня", – пояснив комерційний директор ОГТСУ Євген Тодоров.

Всього за січень-листопад транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 82 трейдери, з них 52 українських компаній та 30 іноземних. А послугами short-haul та «митний склад» скористалися понад півсотні компаній , більша частина з яких є нерезидентами.

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Як повідомлялося, з листопада 2015 року блакитне паливо надходить В Україну за контрактами виключно з країн Європейського Союзу. Україна не має контрактів на постачання газу з Російської Федерації.