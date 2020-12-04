В Україні бракує розуміння необхідності збереження якості ґрунтів - Мінекономіки

В Україні понад 80% сільськогосподарських угідь вже більше 20 років перебувають у приватній власності, але і досі немає сформованого відчуття власності та усвідомлення необхідності турботи про якість ґрунтів.

Про це на пресконференції Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FАО) в Україні на тему «Формування ґрунтово-інформаційних систем для дотримання критеріїв сталості у виробництві», присвяченої Всесвітньому дню ґрунтів, сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Існує пряма кореляція між добробутом людей, які проживають на сільських територіях, і якістю грунтів. Якщо ми говорим про сільськогосподарські угіддя – 80% земель в приватній власності понад 20 років. Але сформованого відчуття власності з точки зору того, що є механізми і треба слідкувати за збереженням якості ґрунтів і вимагати від орендаря, недостатньо. Людям треба нагадувати, що це їхній інтерес як приватних власників - дбати і контролювати якість ґрунтів», - заявив Висоцький.

Він наголосив, що для вирішення цієї проблеми недостатньо тільки державного контролю.

«Однозначно, збережеться цей контроль – дані функції збережуться в Держгеокадастру. Але практика показує, і це аналогічно в усіх сферах, що 80% успіху - це зміна підходу безпосередньо користувача, а лише 20% - це державний контроль. Тільки державний контроль не змінить цю ситуацію», - наголосив заступник міністра.

За його словами, у січні має бути прийнятий законопроєкт, який запроваджує дерегуляцію, і в громади з’являться інструменти контролю за якістю ґрунтів, в тому числі за процесами їхньої деградації.

Він також подякував FAO за те, що так багато уваги приділяє проблемі деградації ґрунтів.

«Важливо, щоб залучалася наукова складова, щоб це було обґрунтовано, що це було на фактах. Але знову ж, знаючи всі ці факти, треба повертатися до комунікації на місцях - і до громад, і до людей. Формуються нові інституції, громади, і ми не можемо втратити шанс донести важливість цієї проблеми», - підсумував Висоцький.

Як повідомляв Укрінформ, після підписання Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, Україна взяла на зобов'язання відновити деградовані землі та ґрунти до 2030 року і прагнути досягти нейтрального рівня деградації земель у світі. За оцінками, в Україні нараховується понад 1,1 млн га деградованих, малопродуктивних та техногенно забрудненних земель, які підлягають консервації.

Навесні 2018 року Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FАО) запустила в Україні проєкт по боротьбі з деградацією ґрунтів, метою якого є досягнення нульового рівня деградації земель. Завершення проєкту було заплановане на кінець 2021 року.

Всесвітній день ґрунтів відзначається щороку 5 грудня.