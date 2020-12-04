Цьогоріч в Україні зріс рівень прозорості енергетики - експерти

Українська енергетика, відповідно до Індексу прозорості, покращила свою прозорість до рівня середньої, причому процес збільшення відкритості галузі відбувався прискореними темпами.

Про це під час онлайн-презентації «Індекс прозорості енергетики України 2020: наскільки змінилася відкритість сектору за рік?» сказав експерт DiXi Group Богдан Серебренніков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми побачили певний прогрес. Минулого року, презентуючи індекс, ми теж бачили прогрес порівняно з 2018 роком. Цього року ми побачили не лише прогрес, але і прискорення прозорості. Прогрес різної інтенсивності відбувся у більшості категорій, окрім енергетичної статистики. Найбільший прогрес ми побачили у категоріях «природні монополії», «споживання» і «постачання». Це пов'язано з продовженням процесу ліберазації ринків електроенергії та газу», - зазначив Серебренніков.

Таким чином, більшість категорій перейшли з рівня «недостатня прозорість» на рівень "середня прозорість".

Остаточний бал України за оцінюванням, проведеним у 2020 році, становить 58 зі 100 можливих.

«У процесі оцінювання індикаторів ми дивилися лише на відкриті дані, оскільки вони мають бути публічними, доступними, розміщеними у відкритих джерелах. Ми свідомо не користувалися запитами на інформацію, а дивилися лише на те, що має бути відкритим... Для нас важлива не лише наявність інформації, а й її якісні показники», - сказав Серебренніков.

Новинкою індексу є оцінка дій органів влади. Найбільше балів отримали Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Найменше балів отримав Антимонопольний комітет.

«Ні в якому разі це не має сприйматися як рейтинг. Умови оцінювання не є рівними. Є органи, які асоціюються з великою кількістю індикаторів. І оскільки кожен індикатор асоціюється з певним органом влади, підрахована середня оцінка за цими індикаторами", - додав Серебренніков.

Як розповів директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович, ідея індексу в тому, щоб усунути певну інформаційну асиметрію, що може існувати на ринках, скоротити ризики для корупції, заохотити конкуренцію, підвищити довіру до енергетичного сектору України.

«Це певний «знімок" якості інформаційного середовища, яке дозволяє розуміти, наскільки ми просунулися порівняно з попередніми періодами. Це діагностичний інструмент, який дозволяє виявити прогалини. Індекс оцінює прозорість не лише в цілому, але і в розрізі ринків. Це також певна систематизована інформація про те, де і які дані можна знайти", - сказав Ніцович.

Як повідомлялось, Індекс прозорості енергетики охоплює 233 індикатори, об’єднані у 8 категорій. Індикатори базуються на конкретних нормативних вимогах і кращих світових практиках щодо розкриття інформації.

Остаточний бал України за оцінюванням, проведеним у 2019 році, становив 48 із 100 можливих, що свідчило про недостатню прозорість енергетичного сектору. Водночас, прозорість за всіма категоріями зросла на 3 - 14 пунктів, а сам індекс - на 5 пунктів, порівняно з оцінкою попереднього року.