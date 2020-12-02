Кабмін продовжив термін виконання Укрінтеренерго функції постачальника «останньої надії»

Державне підприємство "Укрінтеренерго", на яке покладено функції єдиного постачальника електричної енергії "останньої надії" в Україні, продовжить надавати зазначені послуги щонайменше до кінця 2021 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення уряд ухвалив під час свого засідання 2 грудня.

Кабінет Міністрів вніс зміни до свого розпорядження від 12 грудня 2018 року №1023-р, згідно з яким Укрінтеренерго мало бути постачальником “останньої надії” з 1 січня 2019 року до 1 січня 2021 року. Згідно з новою редакцією документа, ці повноваження компанія виконуватиме до 31 грудня 2021 року.

Прийняте урядове рішення дозволить створити умови для забезпечення безперервного постачання електричної енергії та уникнення відключення споживачів постачальника “останньої надії”.

Статтею 1 Закону України "Про ринок електричної енергії" визначено, що постачальник "останньої надії" - це електропостачальник, який за визначених законом обставин не має права відмовити споживачу в укладанні договору постачання електричної енергії. Тобто, виконання функцій постачальника "останньої надії" є одним із спеціальних обов'язків, що покладаються на учасника ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів.

Як повідомляв Укрінформ, в.о. міністра енергетики Юрій Бойко у листопаді заявляв, що неможливість для постачальника "останньої надії" відмовити неплатоспроможному споживачу призвела до стрімкого накопичення дебіторської заборгованості ДП "Укрінтеренерго", яка нині становить 2,2 млрд грн.

Кабінет Міністрів 25 листопада ухвалив рішення про зменшення нормативних відрахувань частини чистого прибутку державною компанією "Укрінтеренерго" з 80% до 20% із 1 січня 2021 року та в період здійснення функції постачальника "останньої надії".