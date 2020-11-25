Уряд зменшив розмір дивідендів для «Укрінтеренерго» на наступний рік

Кабінет Міністрів України своїм рішенням зменшив розмір дивідендів, які ДП «Укрінтеренерго» сплачуватиме з 1 січня 2021 року та у період виконання функцій постачальника «останньої надії».

Про це під час засідання уряду сказав в.о. міністра енергетики Юрій Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Постанова, презентована Бойком, передбачає зменшення нормативних відрахувань частини чистого прибутку з 80% до 20% з 1 січня 2021 року та у період здійснення державною компанією «Укрнінтеренерго» функції постачальника «останньої надії».

«Укрінтеренерго» було визначене єдиним постачальником електричної енергії на території України, на яке з 1 січня 2019 року по 1 січня 2020 року покладено функцію постачальника останньої надії», - сказав Бойко.

Разом з тим, термін виконання даної функції «Укрінтеренерго» буде продовжено до 31 грудня 2021 року.

«На постачання "останньої надії" переводяться переважно споживачі, що не здатні вчасно та у повному обсязі розраховуватися за постачання електричної енергії. Законодавчо не можливо відмовити неплатоспроможному споживачу, що призвело до стрімкого накопичення дебіторської заборгованості, яка на сьогодні вже становить 2,2 млрд грн»

94% боржників ДП - підприємства державної та комунальної власності. У свою чергу, «Укрінтеренерго» заборгувало держбюджету 463 млн грн (прострочена сплата частини чистої прибутку до держбюджету).

Відповідно до закону "Про ринок електричної енергії", постачальник «останньої надії" визначається урядом за результатами конкурсу. У грудні 2018 року уряд призначив ДПЗД «Укрінтеренерго» постачальником "останньої надії" на період до 1 січня 2021 року.

Постачальник «останньої надії» забезпечує споживача електроенергією протягом 90 календарних днів за високими тарифами у разі відсутності договору з іншим постачальником.