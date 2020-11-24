Герус розповів, чому зросла ціна на електроенергію для промисловості
Укрінформ
Ціна на електроенергію зросла через сезонний фактор і неефективне використанння енергетичних ресурсів.
Про це в ефірі "Свободи слова" сказав голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Електроенергія це товар, ціна якого залежить від попиту та пропозиції. Навесні та влітку, коли був коронавірус, попит різко зменшився. А восени та взимку ціна дійсно підросла.
Другий фактор - це ефективне використання наявних ресурсів. У нас неефективно використовується державний "Енергоатом", тоді як інші генерації - приватні - хочуть більше заробляти. Вони мають певну ринкову владу та невиправдано завищують ціну", - сказав Герус.
Разом з тим, за його словами, протягом останній тиждень у роботу запустилися енергоблоки №2 та №4 Запорізької АЕС.
"І вже у понеділок-вівторок ціна на РДН була на 12-14% нижча, ніж була минулого тижня. Так, є проблема, але і позитивна динаміка є", - відзначив Герус.