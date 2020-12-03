Енергоефективні проєкти: Україна посилює співпрацю з Фондом E5P

Україна зацікавлена у посиленні співробітництва з Фондом E5P, який спеціалізується на стимулюванні інвестицій в енергоефективність, оскільки це забезпечить реалізацію в країні проєктів з модернізації інфраструктури.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики, про це 3 грудня заявив заступник міністра з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков на засіданні Асамблеї вкладників Фонду Східної Європи з енергоефективності та навколишнього середовища (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, E5P).

«Співробітництво з Фондом Е5Р для нашої країни відіграє особливу роль. Реалізація проєктів з модернізації інфраструктури, зокрема централізованого теплопостачання та фонду громадських будівель, роблять Україну на крок ближче до загальної європейської мети - кліматичної нейтральності», - зазначив заступник міністра.

На засіданні Асамблеї вкладників Фонду Східної Європи з енергоефективності та навколишнього середовища було, серед іншого, заслухано звіт щодо співпраці з Україною. Відповідно до звіту, одним із завдань, яке стоїть перед урядом України, є зниження енергоємності країни та зменшення негативного впливу на зміну клімату, зокрема, шляхом декарбонізації та підвищення енергоефективності. Особливо це буде важливо на етапі відновлення після пандемії та карантинних обмежень.

Асамблея вкладників Фонду Е5Р затвердила нові проєкти для України. Зокрема, це проєкт підвищення енергоефективності в Луганській міській лікарні та оновлення вуличного освітлення в місті Херсон в Україні від НЕФКО, а також - програма «Енергоефективність в державних будівлях України» від ЄІБ.

Демченков звернувся до Асамблеї з проханням підтримати також проєкт «Енергоефективність в будівлях м. Дніпро від ЄБРР» (Dnipro Energy Efficiency in Public Buildings by EBRD), оскільки його реалізація є важливою частиною відновлення інфраструктури країни.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) – це багатосторонній фонд з капіталом 200 млн євро, заснований для стимулювання інвестицій в енергоефективність у таких країнах Східного партнерства, як Україна, Вірменія, Білорусь, Грузія і Молдова. Фонд був заснований у 2009 році спільно Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейською комісією, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, Північною екологічною фінансовою корпорацією, Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною фінансовою корпорацією.

Фонд E5P акумулює фінансові внески від ЄС і групи з 21 країни (включаючи країни-бенефіціари), які використовуються для залучення грантових коштів у доповнення до кредитів від міжнародних фінансових організацій з метою сприяння покращенню енергоефективності і довкілля, скороченню викидів СО2 і інших шкідливих викидів, економічній конкурентоспроможності і політичному діалогу.

ЄБРР є управляючим Фонду Е5Р від імені його донорів і міжнародних фінансових організацій.

Основні сектори, що отримують грантову підтримку Е5Р, - централізоване теплопостачання, очистка води і стічних вод, а також проєкти з підвищенню енергоефективності муніципальних будівель і вуличного освітлення. Фонд також підтримує ефективне управління твердими відходами і стратегії покращення місцевого транспорту.

Внесок України у Е5Р у розмірі 10 млн євро дозволив з 2011 року залучити понад 516 млн євро на реалізацію 22 проєктів з енергоефективності, з яких 370 млн євро – позики міжнародних фінансових організацій, виконавців проєктів Фонду Е5Р, 107 млн євро – гранти Е5Р, а також міжнародна технічна допомога з інших джерел і співфінансування.