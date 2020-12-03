Стан виконання оборонного замовлення розгляне профільний комітет Ради – Гусєв

Ситуацію з виконанням державного оборонного замовлення розглянуть 3 грудня на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомив новий гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв під час пресконференції в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні це питання (виконання державного оборонного замовлення – ред.) буде розглянуто на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на яке мене вже запросили в якості генерального директора Укроборонпрому", - сказав Гусєв.

Він додав, що з оборонним замовленням є багато проблемних питань, але їх вирішуватимуть для забезпечення Збройних сил України усім необхідним озброєнням і військовою технікою.

Водночас Гусєв зауважив, що наразі не готовий давати оцінки щодо стану виконання оборонного замовлення.

Інший учасник пресконференції, позаштатний радник керівника ОФісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони Олексій Арестович зауважив, що профільний комітет Верховної Ради, Офіс Президента, Кабмін і новий гендиректор Укрборонпрому у грудні разом співпрацюватимуть для того, щоб державне оборонне замовлення було виконане.

"На рівні Президента і Офісу Президента визначено, що протягом грудня мають бути прийняті і виконані заходи, які дозволять своєчасно компенсувати ті негаразди, які трапились з державним оборонним замовленням, є згода інституційна на рівні комітету Верховної Ради, Офісу Президента, кабміну, нового гендиректора Укроборонпрому. Зараз всі починаємо працювати так, щоб швидко і вчасно його виконати", - зауважив Арестович.

Як повідомлялося, вранці 3 грудня, Володимир Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов’язків гендиректора Укроборонпрому та призначив Юрія Гусєва генеральним директором цього концерну.

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Також 23 листопада віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що державні замовники оборонного замовлення мають вжити невідкладні заходи, задля забезпечення безумовного виконання завдань державного оборонного замовлення (ДОЗ) на 2020 рік. За словами Уруського стан виконання ДОЗ-2020 є незадовільним через затримки з укладанням контрактів, неповним авансуванням та несвоєчасним постачанням оплаченої продукції.

У 2020 році на виконання ДОЗ передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році. У виконанні ДОЗ братимуть участь 14 державних замовників.