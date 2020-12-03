Нафта дешевшає на тлі суперечностей в ОПЕК+

Ціни на нафту знижуються в четвер, 3 грудня, на тлі суперечностей між нафтодобувними країнами щодо питання про необхідність продовження рекордних скорочень видобутку.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $48,13 за барель, що на $0,12 (0,25%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,18 (0,40%) - до $45,10 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $48,25 і $45,28 відповідно.

Країни ОПЕК+ відновлять переговори в четвер у спробі узгодити стратегію на 2021 рік. Раніше їм не вдалося досягти компромісу з приводу того, що робити зі слабким попитом на нафту на тлі нової хвилі пандемії коронавірусу.

Очікувалося, що ОПЕК продовжить угоду про скорочення видобутку на поточних умовах як мінімум на перший квартал 2021 року. Однак, надії на швидке схвалення регуляторами вакцин від COVID-19 спровокували ралі на ринку нафти, і деякі країни почали сумніватися в необхідності обмеження пропозиції. З іншого боку, за продовження квот виступає де-факто лідер ОПЕК, Саудівська Аравія.

"Будь-який сигнал про те, що ця група має проблеми з досягненням угоди, може чинити тиск на ціни", - йдеться в записці аналітиків ANZ Research.

Проте запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 679 тис. бар. при прогнозному зниженні на 2,4 млн бар. Запаси бензину збільшилися на 3,5 млн бар., а дистилятів - на 3,2 млн бар., свідчать дані Управління енергетичної інформації (EIA), опубліковані напередодні.

Крім того, експорт нафти з Венесуели підскочив більш як удвічі минулого місяця, свідчать дані держкомпанії PDVSA і Refinitiv Eikon.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 48,24 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 47,95 долара за барель, що на 30 центів нижче рівня закриття торгів ($48,25).