Нафта дешевшає на тлі зростання запасів у США і затримки засідання ОПЕК+

Ціни на нафту продовжили знижуватися в середу, 2 грудня, на тлі несподіваного зростання запасів нафти у США і невизначеності на ринку після того, як ОПЕК відклала своє засідання з питання збільшення видобутку з січня.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 47,01 за барель, що на $ 0,41 (0,86%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $44,10 за барель, що на $ 0,45 (1,01%) нижче рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $47,42 і $44,55 відповідно.

Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти у США минулого тижня зросли на 4,15 млн барелів, при прогнозному зростанні на 2,272 млн бар.

ОПЕК + перенесла переговори про свою політику видобутку нафти в наступному році на четвер з вівторка через розбіжності між учасниками групи.

Раніше в цьому році група домовилася про скорочення видобутку на 7,7 мільйона барелів на добу через падіння попиту в умовах пандемії. Очікується, що ці обмеження будуть продовжені і в січні-березні 2021 року на тлі нового сплеску захворюваності.

"Ризики того, що альянс ОПЕК + не зможе досягти угоди, високі", - йдеться в записці аналітиків ANZ у середу.

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"Повернення вірусу призвело до збільшення обмежень на поїздки по Європі і США", - написали вони, додавши, що надлишок пропозиції на ринку може становити від 1,5 мільйона до 3 мільйонів барелів на день у першій половині наступного року, якщо ОПЕК + не продовжить скорочення видобутку.

Тим часом, скорочення видобутку нафти в Норвегії має бути послаблено 31 грудня. Країна, яка не є членом ОПЕК +, підтримувала скорочення з червня, і збільшення пропозиції після пом'якшення скорочень може ще більше вплинути на ціни на чорне золото.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 47,22 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 47,22 долара за барель, що на 20 центів нижче рівня закриття торгів ($47,42).