Нафта дешевшає на тлі зростання запасів у США і затримки засідання ОПЕК+
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 47,01 за барель, що на $ 0,41 (0,86%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $44,10 за барель, що на $ 0,45 (1,01%) нижче рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $47,42 і $44,55 відповідно.
Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти у США минулого тижня зросли на 4,15 млн барелів, при прогнозному зростанні на 2,272 млн бар.
ОПЕК + перенесла переговори про свою політику видобутку нафти в наступному році на четвер з вівторка через розбіжності між учасниками групи.
Раніше в цьому році група домовилася про скорочення видобутку на 7,7 мільйона барелів на добу через падіння попиту в умовах пандемії. Очікується, що ці обмеження будуть продовжені і в січні-березні 2021 року на тлі нового сплеску захворюваності.
"Ризики того, що альянс ОПЕК + не зможе досягти угоди, високі", - йдеться в записці аналітиків ANZ у середу.
"Повернення вірусу призвело до збільшення обмежень на поїздки по Європі і США", - написали вони, додавши, що надлишок пропозиції на ринку може становити від 1,5 мільйона до 3 мільйонів барелів на день у першій половині наступного року, якщо ОПЕК + не продовжить скорочення видобутку.
Тим часом, скорочення видобутку нафти в Норвегії має бути послаблено 31 грудня. Країна, яка не є членом ОПЕК +, підтримувала скорочення з червня, і збільшення пропозиції після пом'якшення скорочень може ще більше вплинути на ціни на чорне золото.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 47,22 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 47,22 долара за барель, що на 20 центів нижче рівня закриття торгів ($47,42).