Рада ухвалила закон про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА" (№0052).

Як передає кореспондент Укрінформу, закон підтримали 305 народних депутатів.

Документ розроблено з метою забезпечення виконання внутрішньодержавної процедури, необхідної для приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА згідно із законодавством України.

Як зазначається у пояснювальній записці, Угоду про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА було укладено 16 червня 2009 року в місті Чолпон-Ата, Іссик-Кульської області Киргизстану, для вдосконалення нормативно-правової бази, поліпшення умов здійснення перевезень у регіоні країн-учасниць міжнародного транспортного коридору Європа – Кавказ – Азія, а також спрощення процедур виконання мультимодальних перевезень.

"Угода визначає основні умови здійснення мультимодальних перевезень між країнами ТРАСЕКА та дає можливість отримати певні переваги над іншими державами в забезпеченні цього виду перевезень, що матиме позитивний вплив на підвищення конкурентоспроможності транспортної системи України, сприятиме розвитку транзитного потенціалу та збільшенню експорту транспортних послуг України", - йдеться у пояснювальній записці.

Очікується, що ухвалення Закону «Про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА» створить правові підстави для здійснення мультимодальних перевезень.

ТРАСЕКА - багатогранна програма співробітництва, яка була запропонована Європейським Союзом в 1993 році.