Рада відправила на повторне друге читання проєкт про удосконалення системи землеустрою

Верховна Рада передала до профільного комітету для підготовки до повторного другого читання законопроєкт №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення підтримали 260 народних депутатів.

Для ухвалення законопроєкту в другому читанні та в цілому депутатам забракло голосів - за це проголосував 201 парламентарій за мінімально необхідних 226.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що законодавчий акт було розроблено з метою удосконалення процедур складання документації із землеустрою, усунення надмірного державного втручання у здійснення землеустрою та оцінки земель в Україні та спрощення умов доступу до земельних ресурсів для громадян та підприємців.

Так, передбачається скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою. Відповідно до законопроєкту, має бути запроваджено незалежний контроль документації із землеустрою через громадську експертизу або рецензування. Відомостям документації із землеустрою надається статус публічних, відкритих та загальнодоступних даних. Також має відбутися інтеграція та уніфікація землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності. Заплановано запровадження страхування професійної відповідальності виконавців робіт із землеустрою, як альтернативи державному контролю. Передбачено зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою.

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Проєктом закону також передбачено, зокрема, передача земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

Також пропонується надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності. Так, надаються органам місцевого самоврядування повноваження щодо затвердження планів детального планування території за межами населених пунктів.

Пропонується створення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних.

Також надаються повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель обласним державним адміністраціям, а також виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

Також, з метою підняття престижу професії працівників землевпорядної галузі та надання можливості оцінки найвищих професійних здібностей інженерів-землевпорядників та їх особливих заслуг перед державою, пропонується внести зміни до Закону України “Про державні нагороди України”, запровадивши почесне звання у галузі землеустрою – “Заслужений землевпорядник України”.

Автори законопроєкту сподіваються, що в цілому всі ці зміни призведуть до зменшення ризиків хабарництва та корупції. А також збільшитьсяа матеріальна база місцевого самоврядування.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 14 листопада 2019 року.