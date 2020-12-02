В Єдиній державній е-системі у сфері будівництва запрацювали 4 нових кабінети

В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва запустили в дослідну експлуатацію ще чотири електронні кабінети користувачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що відтепер робота фахівців та експертів з геодезії, енергоефективності, органів з присвоєння адрес та технічного обстеження будівель і споруд також буде відбуватись в електронному форматі.

У Мінрегіоні нагадали, що однією з головних функціональних можливостей системи є забезпечення доступу користувачів електронного кабінету до створення, оформлення, внесення або подання інформації (відомостей) та електронних документів до електронної системи під час надання/отримання адміністративних послуг та інших послуг, які будуть передбачені Порядком ведення системи.

З липня 2020 року до системи підключено 375 користувачів та внесено понад 60 тисяч записів про документи. Станом на кінець листопада кількість активних користувачів з 655 відповідальних органів досягла 1 138, що становить 82% від ïх загальної кількості. За цей час видано вже 8 179 будівельних паспортів та 3 392 містобудівних умов та обмежень. Також з вересня отримали можливість в своїх кабінетах в режимі тестування працювати технічні інвентаризатори, проєктувальники та експертні організації.

Крім цього, вже працюють електронні послуги для будівельної галузі на порталі Дія. Там вже можна розмістити повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт на підставі будівельного паспорта, повідомлення про початок виконання будівельних робіт СС1, декларацію про готовність до експлуатації об’єкта, побудованого за будівельним паспортом. Запущений в публічне тестування функціонал найближчим часом дозволить розмістити на порталі і інші будівельні послуги, які передбачені впровадженням першої черги системи.

Як повідомляв Укрінформ, уряд на засіданні 1 липня ухвалив постанову №559 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», розроблену Мінцифрою спільно з Мінрегіоном. Експериментальним проєктом передбачено створення та внесення відомостей до Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.

На засіданні 25 листопада уряд продовжив строк реалізації експериментального проєкту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва до 31 березня 2021 року.