Наступного року мінімальна зарплата зросте двічі, з 1 січня — до 6000 гривень

З 1 січня 2021 році мінімальну заробітну плату буде підвищено до 6 тис. грн, з 1 грудня – до 6,5 тис. грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Як і обіцяли, мінімальна заробітна плата зросте до 6 тис. гривень вже з 1 січня. Збільшення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн буде перенесено на 1 грудня наступного року",- сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня проєкт закону «Про державний бюджет України на 2021 рік» було погоджено з Міжнародним валютним фондом, оперативно скоректовано до другого читання і зареєстровано у Верховній Раді.

Дефіцит держбюджету на 2021 рік в законопроєкті до другого читання був знижений з 6% до 5,5% ВВП, до 246,35 млрд грн. Одним із головних компромісів, досягнутих в переговорах з МВФ, було те, що збільшення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн, яке мало відбутися в липні 2021 року, відклали на грудень.