Депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про віртуальні активи

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3637 "Про віртуальні активи". Рішення підтримали 230 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт застосовується до правовідносин, що виникають у зв’язку із обігом віртуальних активів в Україні, визначає права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обігу віртуальних активів.

Законопроєктом передбачено, що його дія застосовується до правовідносин, які виникають: при постачанні послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, коли постачальник таких послуг має зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України; у зв’язку зі здійсненням правочину відносно віртуальних активів, якщо особа, що здійснює цей правочин, визначає, що до такого правочину застосовується право України, якщо це не суперечить положенням чинних міжнародних договорів України.

Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику в сфері обігу віртуальних активів, є Міністерство цифрової трансформації України. На Мінцифри покладені завдання, зокрема, здійснення державного регулювання та контролю за обігом віртуальних активів на території України, забезпечення та здійснення контролю за виконанням, у межах компетенції, виконання учасниками ринку віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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Законопроєкт визначає правовий статус та вимоги до постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, через проходження процедур державної реєстрації одного або декількох видів діяльності.

Окреме регулювання передбачене для віртуальних активів, забезпечених фінансовими інструментами - державним органом, що регулює введення в обіг та обіг такого віртуального активу, виступає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.