З 2021 року в Україні почнуть здійснювати обов'язковий аудит безпеки міжнародних трас

З 2021 року в Україні почнуть здійснювати обов'язковий аудит безпеки для доріг міжнародного значення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час брифінгу 1 грудня.

«З наступного року в нас вже починає виконуватися аудит безпеки доріг міжнародного значення. Це законодавчо передбачено. І це дозволить проєктувати від самого початку безпечні дороги», - розповів міністр.

Він зазначив, що це також дозволить знизити кількість ДТП в Україні.

За словами міністра, для підвищення безпеки на дорогах України, окрім аудиту доріг, Мінінфраструктури запланувало на 2021 рік низку заходів. Зокрема, буде облаштовано: 1000 демпферних систем, 900 освітлених пішохідних переходів та світлофорів на вимогу, пішохідні переходи на різних рівнях та місця відпочинку для водіїв. Крім цього, у 2021 році будуть встановлені 125 комплексів автофіксації порушень ПДР та 100 комплексів габаритно-вагового контролю WiM («Зважування у русі»).

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Наступного року на українських дорогах почнуть їздити 10 спеціальних автомобілів для перевірки стану дорожньої мережі та 150 «фантомів» - спеціальних автомобілів, які рухатимуться дорогами та контролюватимуть дотримання швидкісного режиму. За словами голови Укрінфрапроєкту Кирила Хом’якова, перші 4 автомобілі «фантоми» почнуть здійснювати контроль на дорогах України вже до кінця 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 21 жовтня уряд затвердив нову Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року, на основі якої буде розроблена Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2023 року. Ключова мета Стратегії – знизити рівень смертності внаслідок ДТП порівняно з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року.