У жовтні спад у промисловості становив 5% – огляд НБУ

У жовтні 2020 року у порівнянні з жовтнем 2019 року спад у промисловості становив 5,0% на тлі слабкого інвестиційного попиту, уповільнення зростання видатків бюджету на оборону, послаблення зовнішнього попиту на машинобудівну та хімічну продукцію.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ за листопад 2020 року, повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що у жовтні падіння індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) поглибилося до 7,9% р/р проти з 6,8% р/р у вересні. Зокрема, прискорився спад у промисловості (до 5,0% р/р проти 4,4% у вересні). Це сталося, зазначають в НБУ, на тлі слабкого інвестиційного попиту, уповільнення зростання видатків бюджету на оборону, послаблення зовнішнього попиту на машинобудівну та хімічну продукцію. При цьому, зовнішня кон’юнктура у жовтні 2020 року була сприятливою для металургії, добування металевих руд, виробництва олії та жирів.

Нижчий попит з боку переробної промисловості та тепліша за минулорічну погода зумовили поглиблення спаду в енергетиці. Нижчий врожай основних пізніх культур та слабкі результати у тваринництві стримували сільське господарство та оптову торгівлю.

Натомість збільшення обсягів транзиту газу стало вагомим чинником уповільнення падіння вантажообігу транспортних компаній (до 9,8% р/р у жовтні проти 12,8% у вересні). На тлі зростання заробітних плат та вірогідно очікувань посилення карантинних обмежень у жовтні тривало прискорення роздрібної товарообороту (до 15,2% р/р проти 11,6% у вересні). Видатки бюджету на дорожню інфраструктуру призвели до подальшого пожвавлення будівництва (з 12,5% р/р у вересні до 12,7% у жовтні).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за січень-жовтень 2020 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 6,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. За 2019 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% у порівнянні із 2018 роком; у 2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% відносно 2017 року.