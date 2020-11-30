Програму «теплих кредитів» подовжать на 2021 рік

Програму «теплих кредитів» буде подовжено на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це на конференції «Фонд гарантування кредитів на енергоефективність в промисловості: як це працює?» заявив в.о. голови Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Костянтин Гура.

За його словами, програма «теплих кредитів» продемонструвала свою ефективність. Виділені кошти на компенсацію відсоткової ставки кредитів в розмірі 3-3,2 млрд. грн дозволили залучити 9 млрд. грн кредитних коштів. Вирішено продовжити програму на 2021 рік.

Також Гура повідомив, що у Держенергоефективності є амбітні плани – програма енергоефективності 2022-2026 з обсягом фінансування 10 млрд грн, яка призначена не тільки для підтримки ініціатив енергоефективності в житловому секторі та приватних домогосподарствах, а й покликана розширити свою дію на промисловість, бюджетну сферу та проекти в біоенергетиці.

Керівник Агентства вважає, що економіку потрібно будувати навколо енергоефективності, яка дає добрий економічний ефект. За його словами, минулого року бюджет отримав за рахунок податку на викиди CO2 близько 900 млн. грн. При цьому, за розрахунками українсько-датського енергетичного фонду, якщо б ці кошти були спрямовані на співфінансування проєктів з енергоефективності, то бюджет в результаті отримав би значно більше.

Як повідомляв Укрінформ, АБ “Укргазбанк” спільно з Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) презентували Фонд гарантування кредитів на енергоефективність в промисловості. Наразі розмір фонду становить 1,5 млн дол. Завдяки фонду українські промислові підприємства мають можливість залучити кредити без застави та за нижчою відсотковою ставкою на впровадження систем енергоменеджменту та заходів з енергоефективності. Ставки за цими кредитами становлять 13% в грн, 4,5% – в дол., 4% – в євро. Максимальна сума кредиту для одного підприємства – 150 тис. дол., термін кредиту – до 18 міс.

Очікується, що завдяки впровадженню системи енергоменеджементу, підприємства можуть зекономити до 25% витрат на енергоресурси протягом 2 років.