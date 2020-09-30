Шмигаль підтвердив, що на "теплі кредити" наступного року закладуть 150 мільйонів

Кабінет Міністрів внесе у проєкт бюджету на 2021 рік кошти на урядову програму з енергоефективності "теплі кредити" 150 млн грн.

Про це сказав на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На "теплі кредити" закладатимемо 150 млн грн у наступному році", - сказав Шмигаль.

За його словами, програма має соціальну направленість і довела свою ефективність.

Як повідомлялося, протягом 2014-2019 років у програмі "теплих кредитів" взяли участь близько 750 тис. родин. Загалом, за 5 років усі учасники інвестували в енергоефективність власного житла близько 8,3 млрд грн та отримали близько 3 млрд грн відшкодування від держави.