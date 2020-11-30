Мінфін презентував Концепцію е-аудиту платників податків

Міністерство фінансів розробило Концепцію впровадження електронного аудиту (е-аудиту) для платників податків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Документ розроблено на виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором щодо отримання Україною макрофінансової допомоги. Метою Концепції є перехід до якісно нового рівня контрольно-перевірочної роботи.

У міністерстві зазначають, що інструмент електронного аудиту платників податків запроваджено в різних країнах світу, і з кожним роком він доводить свою ефективність. Такий механізм базується на інформації, отриманій від платників податків у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T), розробленого ОЕСР.

Автоматизована обробка аудиторського файлу надасть змогу швидко виявляти найбільш ризикових як суб’єктів (платників податків), так і об’єктів (транзакції) для податкових перевірок.

Результати такої обробки можуть бути також використані для оперативного виправлення виявлених розбіжностей самими платниками.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів прогнозує, що цьогорічний план доходів держбюджету буде перевиконано на 10 млрд гривень.