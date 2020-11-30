Нафта дешевшає перед зустріччю ОПЕК +

Ціни на нафту знижуються у понеділок, 30 листопада, на тлі занепокоєння інвесторів перед зустріччю групи виробників ОПЕК +, на якій буде вирішуватися питання продовження обмежень на видобуток нафти.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $ 47,35 за барель, що на $ 0,73 (1,52%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX склала $ 44,88 за барель, що на $ 0,65 (1,43%) нижче рівня попередніх торгів. Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 48,18 і $ 45,53 відповідно.

Аналітики і трейдери очікують, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники відкладуть заплановане на січень 2021 р. збільшення видобутку сировини, оскільки друга хвиля COVID-19 вдарить по світовому попиту на паливо. Раніше ОПЕК + погодила збільшення виробництва сировини на 1,9 млн бар. / добу., починаючи з січня 2021 р.

«Наш базовий сценарій, як і раніше, передбачає перенесення (термінів підвищення видобутку) на 3 місяці, що дозволить уникнути нового надлишку виробництва на глобальному ринку нафти у 1 кварталі 2021 року, але здається, не всі виробники готові на це піти», - пишуть аналітики Goldman Sachs.

Крім того, в США кількість діючих бурових установок для видобутку нафти і природного газу зросла за підсумками четвертого місяця.

Тим часом дані у понеділок вказали на прискорення зростання активності у виробничому секторі Китаю в листопаді до максимуму більш ніж за три роки. Китай може стати першою серед провідних економік світу, яка повністю відновилася від коронавірусної кризи.

З початку листопада обидві марки подорожчали більш ніж на 20%, демонструючи максимальний місячний приріст з травня, завдяки оптимізму з приводу вакцин, які допомогли б стримати поширення коронавірусу і підтримати попит на паливо.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 47,28 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 47,93 долара за барель, що на 32 цента нижче за рівень закриття торгів ($ 48,25).