Оператор ГТС перейде на вимірювання газу у одиницях енергії з 2021 року

Оператор ГТС України планує перехід на вимірювання обсягів газу в одиницях енергії (кВт-год.) із наступного року.

Як передає Укрінформ, про це під час дискусії "П’ять років газової незалежності України" повідомив директор підприємства Сергій Макогон.

"У наступному році ми плануємо підтримати перехід на енергетичні одиниці. Це дуже важливе рішення: наразі у парламенті опрацьовується законопроєкт з цього питання. Це важливий крок, який дозволить нам глибше інтегруватися у європейський газовий ринок, оскільки там давно торгують газом у енергетичних одиницях", - сказав Макогон.

Як повідомлялося, 16 червня Верховна Рада у першому читанні схвалила проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії". На дату введення в дію цього Закону оператор газосховищ має здійснити перерахунок обсягів природного газу, які зберігаються в газосховищах, з кубометрів в одиниці виміру енергії.

Читайте також: ОГТСУ відсудив у облгазів 238 мільйонів боргів за відібраний газ

Також повідомлялося, що оператор газосховищ України розпочав випробування програмного комплексу, що автоматично збирає та аналізує дані приладів обліку обсягу та якості природного газу в одиницях енергії (кВт-год). Планується, що до кінця 2020 року цей програмний комплекс буде введено в промислову експлуатацію на 11 українських підземних сховищах газу (ПСГ). Таким чином з 2021 року українські газосховища будуть готові до наступного етапу інтеграції з газовим ринком ЄС – переведення системи обліку газу з кубометрів на кВт-год.

Програмний комплекс ­дає змогу автоматично здійснювати розрахунок обсягу газу в одиницях енергії із застосуванням параметрів якості природного газу, які визначені хіміко-аналітичними лабораторіями.