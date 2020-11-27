Гендиректор МАГАТЕ відкрив конференцію «Жінки ядерної сфери України»
Як передає Укрінформ, ІІ щорічна конференція «Women in Nuclear Ukraine» проходить 27 листопада у Києві.
«Ядерна енергетика робить важливий внесок у вирішення глобальних проблем, зокрема продовольчої безпеки, охорони здоров’я, енергетики та чистої води. Все це непропорційно впливає на жінок. Це лише одна з причин, чому я вважаю особливо неприйнятним недостатню представленість жінок у нашій галузі. Щоб добре виконувати свою роботу, ми повинні постійно впроваджувати інновації, чи то для боротьби з пандемією, чи для забезпечення доступу наших інспекторів до ключових ядерних об’єктів у всьому світі», – заявив Гроссі у своєму відеозверненні.
За його словами, гендерний паритет – одне з перших зобов’язань, яке він поставив на найближчі роки перед Агентством, одразу після свого призначення на посаду.
Очільник МАГАТЕ вказав на те, що для більш збалансованого гендерного різноманіття у МАГАТЕ та інших важливих організаціях ядерної галузі, необхідно збільшити кількість жінок, які вивчають STEM-дисципліни.
На цьому тлі Рафаель Гроссі анонсував Програму стипендій МАГАТЕ Марі Складовської-Кюрі, яка надає фінансову підтримку молодим жінкам, що здобувають ступінь магістра в галузі ядерної енергетики, де перші 100 стипендіатів походять із 71 держави-члена, включно з Україною.
За словами Рафаеля Гроссі, дослідження Програми охоплюють багато напрямків: від ядерної техніки та ядерної медицини до ядерного законодавства та нерозповсюдження ядерної зброї. Головним її завданням є розбудова великої мережі жінок-професіоналів.
Окремо Рафаель Гроссі привітав жінок України зі створенням представництва жінок атомної сфери України "WIN Ukraine".
ІІ Щорічна конференція "Жінки ядерної сфери України"/"Women in Nuclear Ukraine" проходить у п’ятницю у Києві. Захід присвячено висвітленню важливих питань ядерного сектору України та механізмам їх вирішення. Участь у конференції беруть представники уряду, промисловості, бізнесу та науки, світові експерти, лідери міжнародних організацій.