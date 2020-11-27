Гендиректор МАГАТЕ відкрив конференцію «Жінки ядерної сфери України»

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відкрив Конференцію «Жінки ядерної сфери України», анонсувавши галузеву програму стипендій МАГАТЕ для студенток магістрів.

Як передає Укрінформ, ІІ щорічна конференція «Women in Nuclear Ukraine» проходить 27 листопада у Києві.

«Ядерна енергетика робить важливий внесок у вирішення глобальних проблем, зокрема продовольчої безпеки, охорони здоров’я, енергетики та чистої води. Все це непропорційно впливає на жінок. Це лише одна з причин, чому я вважаю особливо неприйнятним недостатню представленість жінок у нашій галузі. Щоб добре виконувати свою роботу, ми повинні постійно впроваджувати інновації, чи то для боротьби з пандемією, чи для забезпечення доступу наших інспекторів до ключових ядерних об’єктів у всьому світі», – заявив Гроссі у своєму відеозверненні.

За його словами, гендерний паритет – одне з перших зобов’язань, яке він поставив на найближчі роки перед Агентством, одразу після свого призначення на посаду.

Очільник МАГАТЕ вказав на те, що для більш збалансованого гендерного різноманіття у МАГАТЕ та інших важливих організаціях ядерної галузі, необхідно збільшити кількість жінок, які вивчають STEM-дисципліни.

На цьому тлі Рафаель Гроссі анонсував Програму стипендій МАГАТЕ Марі Складовської-Кюрі, яка надає фінансову підтримку молодим жінкам, що здобувають ступінь магістра в галузі ядерної енергетики, де перші 100 стипендіатів походять із 71 держави-члена, включно з Україною.

За словами Рафаеля Гроссі, дослідження Програми охоплюють багато напрямків: від ядерної техніки та ядерної медицини до ядерного законодавства та нерозповсюдження ядерної зброї. Головним її завданням є розбудова великої мережі жінок-професіоналів.

Окремо Рафаель Гроссі привітав жінок України зі створенням представництва жінок атомної сфери України "WIN Ukraine".

ІІ Щорічна конференція "Жінки ядерної сфери України"/"Women in Nuclear Ukraine" проходить у п’ятницю у Києві. Захід присвячено висвітленню важливих питань ядерного сектору України та механізмам їх вирішення. Участь у конференції беруть представники уряду, промисловості, бізнесу та науки, світові експерти, лідери міжнародних організацій.