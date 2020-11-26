Профспілка «Антонова» планує позиватися до суду через рішення створити наглядову раду

Профспілка авіабудівників України на ДП «Антонов» планує подати позов до суду через рішення ДК «Укроборонпром» створити наглядову раду на підприємстві.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав голова профкому профспілки авіабудівників України на ДП «Антонов» Віктор Гуска під час пресконференції 26 листопада.

«Ми це питання (створення наглядової ради - авт.) обговорювали в колективі і плануємо звернутися до суду, тому що тут дуже багато порушень діючого законодавства України», - сказав Гуска.

Він зазначив, що питання створення наглядової ради не обговорювали з трудовим колективом підприємства.

За словами голови профкому, Укроборонпром нав'язав підприємству новий статут, в якому закріплене положення про створення наглядової ради. "Хоча по закону в підприємствах, що відносяться до оборонно-промислового комплексу, наглядові ради не створюються", - підкреслив Гуска.

Він зауважив, що це рішення ускладнює діяльність підприємства, адже відтепер буд-які дії, що стосуються виробництва чи закупівель, потрібно узгоджувати з наглядовою радою "Антонова", а потім затвердити в Укроборонпромі.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами форензік-аудиту ДП “Антонов”, який протягом вересня-жовтня проводила міжнародна компанія Ernst&Young, ДК “Укроборонпром” змінило систему корпоративного управління ДП “Антонов”, що входить до складу концерну, і вирішило створити наглядову раду як вищий керівний орган з функцією незалежного контролю.