Криклій оприлюднив перелік пріоритетних інфраструктурних проєктів на 2020 - 2023 роки
Як передає Укрінформ, відповідний список міністр опублікував у Фейсбуці.
«Уряд затвердив перелік пріоритетних для держави інвестпроєктів на найближчі 3 роки. 40% цього списку – проєкти у галузі інфраструктури та транспорту, над якими ми будемо працювати», - написав Криклій.
Так, в авіагалузі пріоритетними проєктами визначені: будівництво нового аеропорту на Закарпатті; реконструкція/модернізація 13 регіональних аеропортів (Черкаси, Івано-Франківськ, Чернівці, Херсон, Вінниця, Одеса, Дніпро, Полтава, Рівне, Суми, Кривий Ріг, Миколаїв, Житомир).
У дорожньому будівництві пріоритетними інвестпроєктами стануть: нова Кільцева дорога навколо Києва; міст через Південний Буг у Миколаєві; верхній шар на автошляху Н-31 Дніпро-Решетилівка; ремонт 10 перспективних ділянок доріг (включаючи 6 пілотних проєктів держано-приватного партнерства у дорожній галузі).
Також до переліку внесено проєкти, які стосуються залізничної інфраструктури: концесія вокзалів/станцій Харків-Пасажирський, Дніпро-Головний, Вінниця, Миколаїв, Чоп, Київ-Пасажирський, Хмельницький; електрифікація дільниць Ковель - Ягодин -д ержкордон і Ковель -Ізов - держкордон; будівництво колії Мостиська - Скнилів; закупівля вантажних електровозів для оновлення рухомого складу Укрзалізниці.
Крім цього, пріоритетними визначено концесії у морській галузі: залізнично-поромного комплексу та першого і контейнерного терміналу в порту Чорноморськ; пасажирського комплексу в порту Одеси; причалів Бердянського морського порту.
Також пріоритетною визначені реконструкція причалів із днопоглибленням Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України", проєкт із підвищення пропускної і переробної спроможності припортових станцій та модернізація логістичної мережі та сільських відділень Укрпошти.
"Ми вже маємо перші успішні приклади державно-приватного партнерства – концесії портів Ольвія та Херсон із загальним обсягом інвестицій близько 134 млн доларів. І не будемо зупинятися на досягнутому", - підсумував Криклій.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 листопада 2020 року визначив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на 2020—2023 роки. До переліку увійшли інвестиційні проєкти, в тому числі проєктні пропозиції в таких сферах, як енергетика, культура, туристична інфраструктура, наукова та освітня інфраструктура, охорона здоров’я, переробна промисловість, поводження з відходами, прикордонна інфраструктура, природоохоронна сфера, спортивна інфраструктура, транспорт та надання послуг поштового зв’язку.