В уряді анонсували зростання тарифу на електрику для населення

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Бойко.

"Я думаю, з наступного тижня буде готове до прийняття рішення у частині тарифів для побутового споживача. Зараз останні місяці ведеться робота, щоб прийняти з цього болючого питання максимально зважене рішення", - сказав Бойко.

За його словами, середньозважена вартість доставки (тариф на передачу "Укренерго", тариф на розподіл оператора системи розподілу, а також тариф на поставку постачальника універсальних послуг) електроенергії від електростанції до будівлі становить 1,03 грн.

"А середньозважена ціна 1 кВт-год. для середньозваженого споживача за останні місяці становить 1,04 грн. По суті в рамках поточної моделі ПСО оплачується виключно доставка", - відзначив Бойко.

Однак у грудні, повідомив в.о. міністра, тариф "Укренерго" з 24 коп. за кВт-год. підвищується до 31 коп. Таким чином, у грудні доставка для всіх категорій споживачів зростає на 7 копійок.