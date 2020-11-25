В уряді створять Національну систему реєстрів та кадастрів нерухомості

Кабінет Міністрів розпочав роботу над створенням Національної системи реєстрів та кадастрів нерухомості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство регіонального розвитку громад та територій України.

Зазначається, що за прийнятою концепцією кожна земельна ділянка, споруда, квартира та право власності матиме унікальний ідентифікатор, що буде незмінним і виступатиме в якості ключа для обміну даними. Це унеможливить шахрайство при реєстрації прав власності на нерухоме майно.

До національної системи реєстрів та кадастрів нерухомості мають увійти п’ять реєстрів: Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП), Державний земельний кадастр (ДЗК), Реєстр будівель та споруд, що буде створений в складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), Єдиний адресний реєстр, що має бути створений, та оновлений Реєстр адміністративно-територіального устрою. Верифікація та наповнення цих реєстрів здійснюватиметься органами місцевого самоврядування. Після збору даних із вже існуючих реєстрів та їх співставлення вони також вноситимуть юридично значимі документи. Наприклад, що підтверджують перейменування вулиці чи населеного пункту.

Між кожним з них буде організований обмін інформацією та пришвидшене їх наповнення, а комплексні послуги будуть надаватися громадянам через «єдине вікно». Наприклад, при оформленні права власності більше не доведеться отримувати жодних витягів чи довідок, а отримати комплексну послугу стане можливим за одним звернення. Уся інформація з реєстрів відображатиметься автоматично.

При цьому система також взаємодіятиме з іншими державними реєстрами, зокрема з Єдиним державним демографічним реєстром (ЄДДР) та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2020 року в Україні запрацювала перша черга Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Портал надає відкритий доступ до відомостей нового Реєстру будівельної діяльності, публікує актуальну статистику щодо наданих послуг. Планується, що на сайті буде доступна онлайн-консультація через чат-бот та калькулятор для визначення класу наслідків (рівня можливої небезпеки для здоров'я і життя людей) будівель.