«Недружня торгівля»: Україна відповіла Білорусі спецмитом на сталеві вироби

Україна через тиждень введе спецмито 16,08% на імпорт сталевих продуктів з Білорусі у відповідь на встановлені дискримінаційні і недружні дії зі сторони Білорусі щодо українських виробників сталевих продуктів.

Як передає Укрінформ, таке повідомлення оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр» за результатами засідання міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

«Розмір ставки спеціального мита щодо імпорту в Україну товару становить 16,08 % від митної вартості. Спеціальне мито застосовується з моменту набрання чинності Рішення Комісії і до встановлення факту припинення Республікою Білорусь дискримінаційних та недружніх дій щодо України», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України матеріали щодо встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України — виробників сталевих прутків та застосування адекватних заходів у відповідь.

За результатами розгляду вказаних матеріалів було встановлено, що діючими нормативно-правовими актами Республіки Білорусь передбачено застосування експортних заборон та/або обмежень при постачанні відходів та брухту чорних металів, зокрема і на територію України.

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Комісія встановила, що такі дії Республіки Білорусь суперечать положенням Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 і Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 (СНД) та вважаються дискримінаційними та недружніми.

Рішення Комісії набирає чинності через 7 днів з дня опублікування повідомлення про нього у газеті «Урядовий кур’єр».