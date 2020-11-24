Данським інвесторам розповіли про переваги інвестування в Україні

Україна представила данському посольству й бізнесу шляхи успішного інвестування.

Про це йдеться у поширеному UkraineInvest пресрелізі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Під час онлайн-зустрічі із Бізнес клубом посольства Данії та Виконавчою мережею бізнесу команда UkraineInvest презентувала інвестиційні можливості для данських компаній в Україні й звернула увагу на головні досягнення українських реформ, направлених на покращення бізнес клімату», - стверджується у пресрелізі.

Зазначається, що у події взяли участь представники 25 данських компаній, які працюють в Україні у таких галузях, як ІТ, дослідження й розвиток, агропромисловість, обробка металу тощо. «Команда UkraineInvest представила інвестиційні можливості, чинні й майбутні законодавчі зміни, поділилася цільовими програмами розвитку інвестиційного потенціалу України й ключовими інституційними пріоритетами залучення прямих іноземних інвестицій, а також представила путівник UkraineInvest і поінформувала стосовно законопроєкту №3760», - зауважується у документі.

У UkraineInvest додали, що наразі Данія знаходиться на 20-ому місці серед усіх країн світу за обсягом прямих іноземних інвестицій до України. «Станом на 31 березня 2020 року данські інвестиції становили 223,5 млн дол США, з яких 124,4 млн було отримано у формі акціонерного капіталу і 99 млн дол США - як кредитні інструменти. Загалом близько 300 данських компаній успішно працюють в Україні», - підсумовується у пресрелізі.