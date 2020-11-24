Мінрегіон пропонує автоматичне коригування тарифів на тепло
Як передає Укрінформу, про це заявила заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська під час онлайн-наради щодо проблемних питань у сфері теплопостачання, повідомляє пресслужба Мінрегіону.
За її словами, в умовах проходження опалювального сезону найбільш актуальними питаннями, які потребують урегулювання, є щомісячне зростання вартості природного газу для підприємств теплопостачання та тарифна політика у сфері теплопостачання.
«Для вирішення цих питань Мінрегіон пропонує розглянути варіант запровадження автоматичного коригування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги у зв’язку зі зміною вартості складових, що змінюються з причин незалежних від підприємств теплопостачання. Зокрема, у зв’язку із функціонуванням ринку природного газу та електроенергії», — зазначила Хоцянівська.
У разі, якщо рішення щодо автоматичного коригування не буде прийнято Верховною Радою, міністерство пропонує закріпити на законодавчому рівні можливість здійснення щомісячного перерахування вартості теплової енергії та комунальних послуг з урахуванням зміни вартості енергоносіїв.
Як повідомляв Укрінформ, оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), у листопаді становить 5375,37 грн за 1 тис. кубометрів (без урахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами), що на 1 грн дорожче, ніж у жовтні.