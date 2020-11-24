Мінрегіон пропонує автоматичне коригування тарифів на тепло

Міністерство розвитку громад та територій пропонує запровадити автоматичне коригування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги.

Як передає Укрінформу, про це заявила заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська під час онлайн-наради щодо проблемних питань у сфері теплопостачання, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

За її словами, в умовах проходження опалювального сезону найбільш актуальними питаннями, які потребують урегулювання, є щомісячне зростання вартості природного газу для підприємств теплопостачання та тарифна політика у сфері теплопостачання.

«Для вирішення цих питань Мінрегіон пропонує розглянути варіант запровадження автоматичного коригування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги у зв’язку зі зміною вартості складових, що змінюються з причин незалежних від підприємств теплопостачання. Зокрема, у зв’язку із функціонуванням ринку природного газу та електроенергії», — зазначила Хоцянівська.

У разі, якщо рішення щодо автоматичного коригування не буде прийнято Верховною Радою, міністерство пропонує закріпити на законодавчому рівні можливість здійснення щомісячного перерахування вартості теплової енергії та комунальних послуг з урахуванням зміни вартості енергоносіїв.

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Як повідомляв Укрінформ, оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), у листопаді становить 5375,37 грн за 1 тис. кубометрів (без урахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами), що на 1 грн дорожче, ніж у жовтні.