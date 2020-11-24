В Україні подорожчав газ для теплоенерго

Оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), у листопаді становить 5375,37 грн за 1 тис. куб. м, що на 1,27 грн більше від ціни жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Відносно тепла зима та низький попит на природний газу в Європі утримують ціну газу на хабах на рівні жовтня. Таким чином, ціна газу в рамках ПСО у листопаді практично не відрізняється від ціни ПСО в жовтні (5374,1 грн за 1 тис. куб. м)", - йдеться у повідомленні.

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Ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах. Нафтогаз до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (із змінами та доповненнями), та уклали відповідні договори постачання природного газу.