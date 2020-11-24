Міністерство перегляне Концепцію «зеленого» енергетичного переходу - Буславець

Міністерство енергетики переглядатиме Концепцію «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року, оскільки не хоче брати зобов'язання, які Україна не зможе виконати.

Про це під час форуму «Енергонезалежні регіони України» сказала перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Існують дорікання, що міністерство енергетики зупинило роботу над "зеленим" до 2050 року. Це не так, у нас працює експертна рада стратегічного спрямування, яка аналізує та опрацьовує питання, які доводять, що "зелений" перехід, який був напрацьований потребує суттєвого концептуального перегляду", - відзначила Буславець.

Вона наголосила, що будь-яка політика, яка формується, не повинна вплинути на добробут людей.

"Ми повинні бути чесними перед собою та перед суспільством та не вішати на себе кабалу, яку ми не зможемо виконати", - наголосила Буславець.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року Мінекоенерго України презентувало проєкт Концепції "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року.

Найголовнішими індикаторами до виконання відповідно до Концепції є: енергоефективність, тому що кожний КВт не виробленої енергії є екологічним, а кожна гривня вкладена в енергоефективність повертається через мультиплікатор у 3 грн; частка ВДЕ повинна збільшитися до 70% до 2050 року, але при цьому її вартість повинна бути збалансована та економічно обґрунтована; зменшення частки видобувних галузей в економіці та відповідно повне заміщення вугільних ТЕС до 2050 року; перехід до кругової економіки та зменшення відходів, їх раціонального використання; частка атомної генерації зменшиться до рівня 20-25%, а гідроенергетика залишиться на поточному рівні, а нові атомні потужності можуть будуватися на основі технології малих ядерних реакторів; побудувати сучасні енергетичні ринки з високим ступенем відкритості та конкретності; інтеграція енергетичних ринків України з європейськими.