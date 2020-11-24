На виплату держборгу пішла кожна восьма гривня бюджету-2020 - Рахункова палата

За січень - вересень державний борг України збільшився на 347 млрд грн або 17%, – до 2,3 трлн грн, тільки на обслуговування боргу було спрямовано кожну восьму гривню доходів держбюджету.

Як передає Укрінформ, про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

«Державний борг за 9 місяців 2020 року збільшився на 347 млрд грн, або 17%, – до 2,3 трлн грн. Здебільшого - через девальвацію гривні. Тільки на обслуговування боргу було спрямовано кожну восьму гривню доходів держбюджету»,- написав Пацкан.

За його словами, у січні–вересні доходи бюджету становили 75,6% плану на рік. Це високий рівень виконання, зумовлений насамперед зменшенням у квітні обсягу доходів на 117 млрд грн. За оцінкою фахівців Рахункової палати, за таких умов план доходів у 2020 році може бути перевиконано.

«Водночас, ситуація з видатками не така оптимістична. Так, у січні–вересні видатки загального фонду на 93 млрд грн, або 11%, менші плану на звітний період. Лише один приклад - внаслідок прорахунків при підготовці рішень про виділення коштів із Фонду COVID-19, тривалого затвердження паспортів окремих бюджетних програм, незавершення процедур закупівель не використано 24,8 млрд грн за 20-ма з 25-ти бюджетних програм»,- зазначив Пацкан.

Як повідомляв Укрінформ, за січень-вересень 2020 року за зовнішніми зобов’язаннями з урахуванням відсоткових платежів урядом було сплачено понад 5,5 млрд дол., із них 3,1 млрд дол. – у третьому кварталі.

У квітні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2020 рік, згідно з якими дефіцит держбюджету було збільшено на 202 млрд грн (до 298,4 млрд грн), доходи скорочено на 119,75 млрд грн (до 975,8 млрд грн), а видатки збільшено на 82,4 млрд грн (до 1266,4 млрд грн).