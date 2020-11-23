НБУ приєднався до Мережі сталого банкінгу

Національний банк України приєднався до Мережі сталого банкінгу (Sustainable banking Network, SBN), яка об’єднує фінансових регуляторів і банківські асоціації з країн, що розвиваються.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбук.

«Розуміючи виклики, які створює зміна клімату для сталого розвитку держави, ми рішуче налаштовані на впровадження ініціатив у сфері зелених фінансів. Приєднання до Мережі сталого банкінгу, метою діяльності якої є поліпшення екологічного, соціального та корпоративного управління у банківській сфері, має вагоме значення для нас у контексті сталого розвитку фінансового сектору України», – наголосив голова Національного банку Кирило Шевченко.

Офіційне приєднання відбулося під час робочого візиту голови НБУ до Вашингтона 9-13 листопада 2020 року та зустрічі з керівництвом Міжнародної фінансової корпорації (IFC), під егідою якої створена SBN.

Зазначається, що Нацбанк розпочинає свій шлях до створення стійкої фінансової системи, розширення зелених інвестицій в економіку, підтримки фінансових продуктів, які мають позитивний вплив на клімат, а також обміном досвіду з країнами-членами Мережі.

Співпраця у межах Мережі сталого банкінгу допоможе Національному банку досягти однієї зі своїх цілей до 2025 року – підвищити якість управління ризиками у фінансовому секторі, а саме запровадити систему оцінки соціальних та екологічних ризиків позичальників.

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Мережа сталого банкінгу (SBN) була створена в 2012 році і є добровільним об’єднанням регуляторних органів фінансового сектору та банківських асоціацій країн, що розвиваються, які поставили собі за ціль популяризувати стале фінансування. Будучи першою глобальною мережею, орієнтованою на стале фінансування на ринковому рівні, члени SBN представляють 40 країн та 43 трильйони доларів США (86%) від сукупних активів банківських секторів країн, що розвиваються. Члени SBN зобов’язались рухати свої фінансові сектори у напрямку сталого розвитку, маючи при цьому подвійну мету: вдосконалення управління екологічними та соціальними ризиками (включаючи розкриття інформації про кліматичні ризики) та збільшення припливу капіталу в бізнесову діяльність із найбільшим позитивним кліматичним, екологічним та соціальним впливами.