На рахунки неплатоспроможних банків у жовтні надійшов 261 мільйон

Надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у жовтні 2020 року становили 261,39 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«У жовтні 2020 року на рахунки банків, що ліквідуються Фондом, надійшло 261,39 млн грн. Зокрема, від реалізації активів цих банків надходження коштів склали 250,46 млн грн, погашення кредитів – 9,96 млн грн, оренди майна – 0,97 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше коштів від реалізації майна у цей період отримали: ПАТ «Фінанси та кредит» - 166,344 млн грн, АТ «ВТБ Банк» - 44,20 млн грн, АТ «Родовід Банк» - 33,83 млн грн.

Загалом протягом січня-жовтня 2020 року сума коштів, що надійшли на рахунки неплатоспроможних банків, склала 4 209,91 млн грн. Зокрема, від реалізації активів сума надходжень склала 3 932,53 млн грн. Крім того, за рахунок погашення кредитів неплатоспроможні банки у цей період отримали 258,03 млн грн, оренди майна – 19,35 млн грн.

Від погашення цінних паперів у січні-жовтні 2020 року кошти не надходили.